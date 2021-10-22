О других курьезных событиях, которые произошли в России по состоянию на 22 октября – узнайте в программе.

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Лукашенко назвал COVID-19 будущим лекарством от рака

Пока в Беларуси медики рассказывают о заполненных больницах, самопровозглашенный президент Александр Лукашенко публично назвал коронавирус будущими лекарством против онкологических заболеваний. В стране также отменили обязательный масочный режим.

Робототехники из Москвы бросили вызов американцам

Московские робототехники бросили вызов Boston Dynamics и создали собакообразную машину. Чудо техники постоянно падает и не держится на ногах. Пока иностранный аналог танцует и проходит обучение с военными, русский только учится ходить.

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Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 22 октября: смотрите видео