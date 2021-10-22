Про інші курйозні події, які сталися в Росії станом на 22 жовтня – дізнайтеся в програмі.

Цікаво ВООЗ не поспішає реєструвати "Супутник V": чому російська вакцина не врятує світ від COVID-19

Лукашенко назвав COVID-19 майбутніми ліками від раку

Поки у Білорусі медики розповідають про заповнені лікарні, самопроголошений президент Олександр Лукашенко публічно назвав коронавірус майбутніми ліками проти онкологічних захворювань. У країні також скасували обов'язковий масковий режим.

Робототехніки з Москви кинули виклик американцям

Московські робототехніки кинули виклик Boston Dynamics та створили собакоподібну машину. Чудо техніки постійно падає і не тримається на ногах. Поки іноземний аналог танцює й проходить вишкіл з військовими, російський лише вчиться ходити.

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Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 22 жовтня: дивіться відео