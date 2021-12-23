О других курьезных событиях, которые произошли в России по состоянию на 23 декабря – читайте далее.
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Двойное гражданство
Госдума отложила до 1 января 2023 года запрет на двойное гражданство для чиновников. К этому сроку они должны отказаться от иностранного гражданства или от жилья за рубежом.
Самолеты в "Бермудском треугольнике"
Российские самолеты аграрного назначения исчезли в Казани. Таинственные самолеты уже разыскивают, ведь на них россияне потратили более 165 миллионов рублей.
Апартаменты за терроризм
Экс-главарь боевиков на Донбассе, который стал депутатом Госдумы от пропутинской партии "Единая Россия", купил апартаменты в Дубае за 450 тысяч евро.
Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 23 декабря: смотрите видео