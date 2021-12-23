Про інші курйозні події, які відбулися в Росії станом на 23 грудня – читайте далі.

До теми Велика пресконференція Путіна: де та чому збрехав президент Росії

Подвійне громадянство

Держдума відклала до 1 січня 2023 року заборону на подвійне громадянство для чиновників. До цього терміну вони мають відмовитись від іноземного громадянства чи від помешкання за кордоном.

Літаки у "Бермудському трикутнику"

Російські літаки аграрного призначення зникли в Казані. Таємничі літаки уже розшукують, адже на них росіяни витратили понад 165 мільйонів рублів.

Апартаменти за тероризм

Ексватажок бойовиків на Донеччині, який став депутатом російської Держдуми від пропутінської партії "Єдина Росія, купив апартаменти в Дубаї за 450 тисяч євро.

Більше випусків програми "Вєсті Кремля" можна переглянути за посиланням.

Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 23 грудня: дивіться відео