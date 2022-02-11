Другие курьезные события, которые произошли в России по состоянию на 11 февраля – узнавайте в программе.

К теме Вести Кремля: Путин придумал новое имя для Токаева

Операция "Тарантино"

Жители Касымова в Рязанской области попросили Квентина Тарантино помочь спасти дом Бориса Пастернака. Именно это здание там является главным местом.

Ароматерапия от Путина

Больница скорой медицинской помощи в российском городе Набережные Челны закупает ароматизаторы "Путин – царь" для своих автомобилей. Испытать "царский аромат" там может каждый желающий.

"Правда" пограничника

Польский пограничник Эмиль Чечко, который в декабре 2021 года сбежал в Беларусь, чтобы вдохнуть "свободный воздух", решил поделиться воспоминаниями. По его словам, на границе Польши якобы могли убить от 200 до 700 человек.

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Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 11 февраля: смотрите видео