Другие курьезные события, которые произошли в России по состоянию на 11 февраля – узнавайте в программе.
К теме Вести Кремля: Путин придумал новое имя для Токаева
Операция "Тарантино"
Жители Касымова в Рязанской области попросили Квентина Тарантино помочь спасти дом Бориса Пастернака. Именно это здание там является главным местом.
Ароматерапия от Путина
Больница скорой медицинской помощи в российском городе Набережные Челны закупает ароматизаторы "Путин – царь" для своих автомобилей. Испытать "царский аромат" там может каждый желающий.
"Правда" пограничника
Польский пограничник Эмиль Чечко, который в декабре 2021 года сбежал в Беларусь, чтобы вдохнуть "свободный воздух", решил поделиться воспоминаниями. По его словам, на границе Польши якобы могли убить от 200 до 700 человек.
Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 11 февраля: смотрите видео