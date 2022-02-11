Про інші курйозні події, які відбулися у Росії станом на 11 лютого – дізнавайтесь у програмі.

До теми Вєсті Кремля: Путін вигадав нове ім'я для Токаєва

Операція "Тарантіно"

Жителі Касимова, що у Рязанській області, попросили Квентіна Тарантіно допомогти врятувати будинок Бориса Пастернака. Саме ця будівля там є головним визначним місцем.

Ароматерапія від Путіна

Лікарня швидкої медичної допомоги у російському місті Набережні Челни закуповує ароматизатори "Путін – цар" для своїх автомобілів. Відчути "царський аромат" там може кожен охочий.

"Правда" прикордонника

Польський прикордонник Еміль Чечко, який у грудні 2021 року втік до Білорусі, аби вдихнути "вільного повітря", вирішив поділитися спогадами. За його словами, на кордоні Польщі начебто могли вбити від 200 до 700 людей.

Більше випусків програми "Вєсті Кремля" можна переглянути за посиланням.

Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 11 лютого: дивіться відео