Про інші курйозні події, які відбулися у Росії станом на 11 січня – дізнавайтесь у програмі.

До теми Путін на засіданні ОДКБ забув ім'я президента Казахстану Токаєва

Сніговий Мікеланджело

Олексій Навальний розповів, як святкував Новий рік за ґратами. Опозиціонер був розчарований відсутністю святкової вечері. Водночас він розповів, що кучугури на території колонії "величезні та квадратні", тому що їх роблять такими за допомогою щитів фанери.

Емігрант побачив світ

Відомий російський публіцист Віктор Шендерович розповів про своє рішення виїхати з Росії. Наприкінці 2021 року мін'юст країни вніс його до реєстру осіб, які виконують функції іноземних агентів.

Злочин століття

На Кубані солдат намагався задушити пам'ятник бійцям 10 бригати спецназу ГРУ. Оскільки монумент розміщений на території військової частини, цей випадок не міг залишитися непоміченим. Тепер йому "світить" стаття за наругу над символами військової слави.

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Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 11 січня: дивіться відео