Какие еще курьезные события произошли в России по состоянию на пятницу, 21 мая – читайте дальше.

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Жириновский трижды вакцинировался от COVID-19

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил журналистам, что трижды вакцинировался от коронавируса. По его словам, он не против сделать еще и четвертую прививку. Впрочем политик не уточнил, какой именно вакциной привился.

В России хотят штрафовать тех, кто не следит за здоровьем

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова предложила ввести ответственность для людей, которые не следят за своим здоровьем. Мол, таким образом удастся обезопасить других граждан. Чиновница предлагает, чтобы за это даже накладывали штрафы.

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Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 21 мая: видео