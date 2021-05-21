Які ще курйозні події відбулись в Росії станом на п'ятницю, 21 травня – читайте далі.

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Жириновський тричі вакцинувався від COVID-19

Лідер партії ЛДПР Володимир Жириновський заявив журналістам, що тричі вакцинувався від коронавірусу. За його словами, він не проти зробити ще й четверте щеплення. Втім політик не уточнив, якою саме вакциною щепився.

У Росії хочуть накладати штрафи на тих, хто не стежить за здоров'ям

Заступниця мера Москви Анастасія Ракова запропонувала ввести відповідальність для людей, які не стежать за своїм здоров'ям. Мовляв, у такий спосіб вдасться убезпечити інших громадян. Чиновниця пропонує, щоб за це навіть накладали штрафи.

Більше випусків програми "Вєсті Кремля" можна переглянути за посиланням.

Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 21 травня: відео