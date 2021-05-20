Нет ни Уинстона Черчилля, способного произнести "Фултонскую речь" и назвать черное черное, а белое – белым, и указать всему миру на Абсолютное Зло.

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Нет ни Рональда Рейгана с Маргарет Тэтчер, способных назвать империю зла Империей Зла, и противостоять ей до самого ее конца. Есть только Герхард Шредер, продавшийся лично Путину за кубометр газа; Джон Керри, убедительно попросивший Украину не сражаться за Крым; Дональд Трамп, называющий Путина "другом"; да Джо Байден, блеющий о том, что "Путин – убийца", только припертый к стенке журналистом, потребовавшим, фактически, "да" или "нет" в качестве ответа на это утверждение.

США и Великобритания не смогли (не захотели) стоять за своими подписями под Будапештским меморандумом 1994 года. Что еще более ужасно – так это то, что ООН ничего не смогла сделать согласно своей же резолюции A/RES/68/262. Напомню, что Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН A/RES/68/262 о территориальной целостности Украины – это документ, принятый 27 марта 2014 года в результате открытого голосования на 80-м пленарном заседании 68-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Согласно резолюции, Генеральная Ассамблея ООН подтверждает суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах и не признает законности какого бы то ни было изменения статуса Автономной Республики Крым и статуса города Севастополя, основывающегося на результатах т.н. "общекрымского референдума", состоявшегося 16 марта 2014 года, поскольку этот референдум, согласно данной резолюции, не имеет законной силы.

Важно От Ходорковского, Меджлиса и Навального: как Путин убирает неугодных

Прошло более семи лет, и Крым продолжает быть незаконно аннексированным и незаконно оккупированным Путиным и его ОПГ.

Незаконные посадка и удержание Алексея Навального в тюрьме – это абсолютно та же тема, химически чисто идентичная тому, что я описал выше. Фашистский диктатор Владимир Путин опять постоянно разрушает принципы международной безопасности и международного права, а "коллективный Запад" снова не в состоянии ему в этом твердо противостоять, не правда ли?

Существует целая батарея решений ЕСПЧ по разным уголовным делам, сфабрикованным путинской ОПГ для преследования Навального – и все они обязательны к выполнению Российской Федерацией. И есть требование ЕСПЧ от 17 февраля 2021 года, согласно т.н. "Правилу 39", на основании которого ЕСПЧ требует от России немедленно освободить Алексея Навального.

Как мы видим, в гробу Владимир Путин видел и Будапештский меморандум 1994 года, и Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной 1998 года, и Договор между Российской Федерацией и Украиной о российско-украинской государственной границе от 23 апреля 2004 года, и Джо Байдена, и ООН, и ЕСПЧ.

Фашистский диктатор Владимир Путин все время и постоянно разрушает принципы международной безопасности и международного права, а "коллективный Запад" не в состоянии ему в этом твердо противостоять.