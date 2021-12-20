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Россияне взялись за роботов
Россия хочет наладить "отношения" с роботами. В совете федерации даже был разработан законопроект о роботах и их взаимоотношениях с человеком.
Русский солдат зашил себе рот
В Челябинской области России 19-летний солдат зашил себе рот после скандала с девушкой. Он приревновал свою девушку, наорал на нее, а затем пошел в туалет и зашил себе рот иглой с трикотажной нитью. Так парень вроде бы решил наказать себя.
Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 20 декабря: смотрите видео