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Россияне взялись за роботов

Россия хочет наладить "отношения" с роботами. В совете федерации даже был разработан законопроект о роботах и ​​их взаимоотношениях с человеком.

Русский солдат зашил себе рот

В Челябинской области России 19-летний солдат зашил себе рот после скандала с девушкой. Он приревновал свою девушку, наорал на нее, а затем пошел в туалет и зашил себе рот иглой с трикотажной нитью. Так парень вроде бы решил наказать себя.

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