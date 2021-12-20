Про інші курйозні події, які відбулися в Росії станом на 20 грудня – читайте далі.
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Росіяни взялися за роботів
Росія хоче налагодити "стосунки" з роботами. У раді федерації навіть розробили законопроєкт про роботів та їх взаємовідносини з людиною.
Російський солдат зашив собі рота
У Челябінській області Росії 19-річний солдат зашив собі рота після скандалу з дівчиною. Він приревнував свою дівчину, накричав на неї, а потім пішов у туалет і зашив собі рот голкою з трикотажною ниткою. Так хлопець начебто вирішив покарати себе.
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