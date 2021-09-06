О других курьезных событиях, которые произошли в России по состоянию на 6 сентября – узнавайте в программе.

Обратите внимание Российские госканалы не показали, как школьник исправил Путина, когда тот перепутал войны

Линдеманн появился на военном фестивале России

Лидер немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн выступил на Красной площади на российском военном фестивале. Выступление музыканта на пропагандистском фестивале привлекло внимание в соцсетях.

Дуров взялся за вред Netflix и TikTok

Основатель запрещенной в Украине соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров написал, что просмотр Netflix и TikTok тормозит производительность человеческого мозга, нагружая его несуществующими проблемами. По его мнению, люди напрасно загружают мозг роликами из интернета.

В РПЦ приветствуют знакомства в храмах

В Российской православной церкви назвали храмы "хорошим местом для знакомств". Митрополит Иларион заявил, что "для православного естественно знакомиться с девушками в храме".

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Полный выпуск "Вести Кремля" за 6 сентября: смотрите видео