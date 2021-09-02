Фрагмент открытого урока по истории во Владивостоке, на котором школьник Никанор Толстых поправил лидера Кремля, на государственных каналах России вырезали.

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Конфуз Путина не показали на ТВ

На одном из телеканалов вместо этого фрагмента показали, как Толстых задает Путину вопрос о его детских мечтах.

Другой канал показал предложение ученика ввести интерактивы на уроках истории, например, возможность скачать "3D-модель царя, который говорит" через QR-код в учебнике.

Еще один ресурс вел трансляцию встречи Путина в прямом эфире и отдельно опубликовал на своем ютубе фрагмент с замечанием Толстых о Северной войне.

Конфуз Путина на открытом уроке: что известно