Фрагмент открытого урока по истории во Владивостоке, на котором школьник Никанор Толстых поправил лидера Кремля, на государственных каналах России вырезали.
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Конфуз Путина не показали на ТВ
- На одном из телеканалов вместо этого фрагмента показали, как Толстых задает Путину вопрос о его детских мечтах.
- Другой канал показал предложение ученика ввести интерактивы на уроках истории, например, возможность скачать "3D-модель царя, который говорит" через QR-код в учебнике.
- Еще один ресурс вел трансляцию встречи Путина в прямом эфире и отдельно опубликовал на своем ютубе фрагмент с замечанием Толстых о Северной войне.
Конфуз Путина на открытом уроке: что известно
- Открытый урок с участием Путина прошел в школе всероссийского детского центра "Океан" во Владивостоке. На нем присутствовали дети, которые одержали победу в различных олимпиадах и конкурсах в сферах науки, культуры и спорта.
- Камнем преткновения стала Северная война, которая длилась 21 год. Путин спутал ее с другим событием втрое короче – Семилетней войной.
- Это заметил школьник Никанор Толстых, который не постеснялся поправить главу Кремля.