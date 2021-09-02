Фрагмент відкритого уроку з історії у Владивостоці, на якому школяр Никанор Толстих поправив лідера Кремля, з державних каналів Росії вирізали.

До теми Путін на уроці до 1 вересня переплутав назви воєн: виправляти довелось учням

Осоромлення Путіна не показали на ТБ

На одному із телеканалів замість цього фрагмента показали, як Толстих задає Путіну запитання про його дитячі мрії.

Інший канал показав пропозицію учня ввести інтерактиви на уроках історії, наприклад, можливість завантажити "3D-модель царя, яка говорить" через QR-код у підручнику.

Ще один ресурс вів трансляцію зустрічі Путіна в прямому ефірі та окремо опублікував на своєму ютубі фрагмент із зауваженням Толстих про Північну війну.

Конфуз Путіна на відкритому уроці: що відомо