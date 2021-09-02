Фрагмент відкритого уроку з історії у Владивостоці, на якому школяр Никанор Толстих поправив лідера Кремля, з державних каналів Росії вирізали.

До теми Путін на уроці до 1 вересня переплутав назви воєн: виправляти довелось учням

Осоромлення Путіна не показали на ТБ

  • На одному із телеканалів замість цього фрагмента показали, як Толстих задає Путіну запитання про його дитячі мрії.
  • Інший канал показав пропозицію учня ввести інтерактиви на уроках історії, наприклад, можливість завантажити "3D-модель царя, яка говорить" через QR-код у підручнику.
  • Ще один ресурс вів трансляцію зустрічі Путіна в прямому ефірі та окремо опублікував на своєму ютубі фрагмент із зауваженням Толстих про Північну війну.

Конфуз Путіна на відкритому уроці: що відомо

  • Відкритий урок за участю Путіна пройшов в школі всеросійського дитячого центру "Океан" у Владивостоці. На ньому були присутні діти, які здобули перемогу в різних олімпіадах і конкурсах у сферах науки, культури та спорту.
  • Каменем спотикання стала Північна війна, яка тривала 21 рік. Путін сплутав її з іншою, утричі коротшою подією – Семилітньою війною.
  • Це помітив школяр Никанор Толстих, який не посоромився поправити главу Кремля.