О других курьезных событиях, которые произошли в России по состоянию на 15 декабря – читайте дальше.

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Россияне активно покупают лапшу

В России лапша быстрого приготовления набирает популярность. С начала 2021 года россиянам было продано более 2 миллиардов упаковок.

"Спутник V" будут делать в Китае

Ранее иностранные медиа заподозрили Россию в воровстве формулы вакцины для "Спутника V". Сейчас россияне договорились с китайцами об изготовлении более 100 миллионов доз в год.

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Искусственный интеллект в МИД России

Анализ внешней политики России будет доверен искусственному интеллекту. Соответствующую систему пообещали создать в российском МИД. На это потратят 2,3 миллиарда рублей.

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