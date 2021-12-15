Про інші курйозні події, які відбулися в Росії станом на 15 грудня – читайте далі.

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Росіяни активно купують лапшу

У Росії лапша швидкого приготування набирає популярності. Із початку 2021 року росіянам продали понад 2 мільярди упаковок.

"Супутник V" робитимуть у Китаї

Раніше іноземні медіа запідозрили Росію в крадіжці формули вакцини для "Супутника V". Зараз же росіяни домовилися з китайцями про виготовлення понад 100 мільйонів доз на рік.

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Штучний інтелект у МЗС Росії

Аналіз зовнішньої політики Росії довірять штучному інтелекту. Відповідну систему пообіцяли розробити у російському МЗС. На це витратять 2,3 мільярда рублів.

Більше випусків програми "Вєсті Кремля" можна переглянути за посиланням.

Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 15 грудня: дивіться відео