Про це розповів так званий голова "республіки луганських сепаратистів" Леонід Пасічник. Він заявив, що це начебто спростить життя місцевим жителям, які часто їздять до Росії.

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QR-коди видаватимуть у поліклініках

Вакцинують проти коронавірусу на окупованому Донбасі в поліклініках, там і видаватимуть QR-коди. Пасічник запевнив, що попередню домовленість з Росією він вже погодив, тепер, мовляв, справа за "офіційним підтвердженням".

Звісно "чиновник" терористичної влади не оминув нагоди подякувати державі-агресорці за поставки "Супутника V". Мовляв, у грудні чекають ще одну велику партію препаратів російського виробництва.

Вакцинація мешканців окупованого Донбасу стартувала у лютому

Щеплення жителів окупованого Донбасу почали у лютому – звісно ж російським "Супутником V". Нещодавно російське МНС привезло нову версію вакцини "Супутник Лайт".

Тим часом Місцеві масово виїжджають з окупованих Росією територій України, – правозахисники

Яка ситуація з коронавірусом на окупованому Донбасі

За словами журналіста Дениса Казанського, восени в окупованому Донецьку була справжня катастрофа з коронавірусом.

Місць у лікарнях не вистачало, як і медичного персоналу.

Справжню статистику щодо захворюваності окупанти ретельно приховують.

Людей вакцинують "Супутником V", проте від важкого перебігу це не рятує.

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