Об этом рассказал так называемый глава "республики луганских сепаратистов" Леонид Пасечник. Он заявил, что это вроде бы упростит жизнь местным жителям, которые часто ездят в Россию.

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QR-коды будут выдавать в поликлиниках

Вакцинируют против коронавируса на оккупированном Донбассе в поликлиниках, там и будут выдавать QR-коды. Пасечник заверил, что предварительную договоренность с Россией он уже согласовал, теперь, мол, дело за "официальным подтверждением".

Конечно "чиновник" террористической власти не обошел случая поблагодарить государство-агрессор за поставки "Спутника V". Мол, в декабре ждут еще одну крупную партию препаратов российского производства.

Вакцинация жителей оккупированного Донбасса стартовала в феврале

Вакцинацию жителей оккупированного Донбасса начали в феврале – конечно же российским "Спутником V". Недавно российское МЧС привезло новую версию вакцины "Спутник Лайт".

Тем временем Местные массово выезжают с оккупированных Россией территорий Украины, – правозащитники

Какова ситуация с коронавирусом на оккупированном Донбассе

По словам журналиста Дениса Казанского, осенью в оккупированном Донецке была настоящая катастрофа с коронавирусом.

Мест в больницах не хватало, как и медицинского персонала.

Настоящую статистику по заболеваемости оккупанты тщательно скрывают.

Людей вакцинируют "Спутником V", однако от тяжелого течения это не спасает.

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