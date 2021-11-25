Російські вакцини від COVID-19 почали надходити в ОРДЛО з 1 лютого 2021 року.
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Донбас – зона епідеміологічного лиха
Наразі в окупованих частинах Донеччини та Луганщини – критична ситуація з поширенням COVID-19: дві третини лікарень вщерть заповнені ковідними пацієнтами. На цьому тлі країна-агресор використовує окуповані території як зону для тестування несертифікованої вакцини.
Про масштаби розповсюдження коронавірусної інфекції свідчать так звані офіційні цифри статистики самопроголошених міністерств охорони здоров'я.
Якщо станом на 30 липня цього року в окупованих частинах Луганщини було зареєстровано трохи більше ніж 6 тисяч хворих, то станом на 25 жовтня їх уже 17,5 тисячі. Тобто можна стверджувати, що попри так званий гумконвой із Росії, який завіз несертифіковану вакцину Sputnik Light, темпи захворюваності перевищують усі граничні норми і значно перевищує загальносвітовий.
Зараз, за офіційною статистикою самопроголошених "министерств здравоохранения "ЛДНР", рівень смертності серед тих, хто заразився – близько 12%. Тоді як у світі цей показник у середньому 1,7% – 2%.
Нагадаю, у липні зайшов так званий "гумконвой" з російською вакциною Sputnik Light. За ідеєю, рівень смертності мав би знизитися, а він збільшився у кілька разів.
На мій погляд, такий високий рівень смертності насамперед пов'язаний із тим, що росіяни поставили до ОРДЛО не сертифікований препарат.
У полоні фейків
Так звана "офіційна статистика" не відповідає дійсності.
Окупаційною владою подаються викривлені цифри. Під летальними випадками від пневмонії насправді маскуються смерті хворих на COVID- 19. Але мушу зауважити, що й українські ЗМІ не завжди подають правдиву інформацію щодо ситуації з коронавірусом на окупованих територіях.
Допомога з подвійним дном Як Росія "гуманітаркою" перетворює жителів Луганська на рабів
Звертаю увагу, що нещодавно під стінами російської амбасади відбувся мітинг-перформанс, метою якого було привернення уваги до ситуації з COVID-19 на окупованих територіях Луганської і Донецької областей. За інформацією "Укрінформу", в акції взяли участь активісти правозахисної організації "Восток SOS".
Однак ті тези, які звучали й мали ілюструвати ситуацію в окупованих районах, не відповідали дійсності. Зокрема, заява співзасновниці "Восток SOS" Олександри Дворецької про те, що жодного пункту вакцинації на окупованих територіях немає. Це не так, на окупованих територіях Донеччини їх 32, а в загарбаних частинах Луганщини – 19. Інше питання, що щеплення роблять сумнівною вакциною.
Варто зауважити, що це не перша заява представників правозахисної організації "Восток SOS" щодо ситуації в ОРДЛО, яка не відповідає дійсності.
Досліди на людях
Менше з тим, збільшення рівня смертності в цих районах пов'язане якраз із наявністю, а не відсутністю російського несертифікованого препарату Sputnik Light.
Нагадаю, що сертифікація вакцини Sputnik Light, за даними російського МОЗ, завершиться лише наприкінці поточного року.
Йдеться про те, що Росія використовує окуповані території України як сіру зону для власних дослідів і випробування несертифікованої вакцини на жителях.
Є ще важливий момент, на якому українській владі слід наголошувати під час відповідної інформаційної кампанії. Дані про вакцинування на території РФ вносяться до єдиного порталу державних та муніципальних послуг – для формування електронного сертифікату. Так от, у "ЛНР" та "ДНР" немає доступу до цих систем. І це вакцинування не дійсне навіть на території РФ, не кажучи вже про те, що не дійсне на території всіх інших країн.
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Додам, що так званий "гуманітарний конвой" на окуповані території пропускають безперешкодно. І на цій ситуації мала б зіграти українська влада.
Україна мала б запропонувати постачання вакцини на окуповані території за допомогою гуманітарних структур Червоного Хреста та ОБСЄ. Понад те, українська сторона на міжнародному рівні має виступати з ініціативою створення пунктів щеплення на окупованих територіях у рамках гуманітарної програми Червоного Хреста. Це нормальна світова практика, яку має використовувати Україна. Й відповідно відігравати цю ситуацію на політичній арені на свою користь. Ми маємо продемонструвати: Україна не залишила своїх громадян напризволяще без медичної допомоги.
Україна повинна наполягати на допуску Червоного Хреста в ОРДЛО і передачі визнаних ВООЗ вакцин через міжнародні інституції.
Нагадаю, вакцини від COVID-19 почали надходити до ОРДЛУ з 1 лютого 2021 року. Далі 28 липня "ДНР" отримала 86 тисяч доз вакцини Sputnik Light. 9 серпня 2021 року на підконтрольну "ДНР" територію було доставлено партію вакцини Sputnik Light у кількості 90 000 доз.
Україна намагається врятувати людей в ОРДЛО
У ході щорічної прямої лінії президент Росії Путін повідомив, що РФ поставить додаткові обсяги антиковідних вакцин до "ЛДНР". Він також зазначив, що це питання, яке "вимагає уважного до нього ставлення".
В свою чергу, президент України В. Зеленський заявив, що реальна ситуація з епідемією коронавірусної хвороби COVID-19 на окупованій частину Донбасу жахлива, але від допомоги України окупанти відмовилися. Утім, Україна вакцинуватиме мешканців окупованих територій України.
За словами Зеленського, в план вакцинації будуть внесені наші громадяни з тимчасово окупованих територій. "Ми не забуваємо про них, це наші люди, українці. І ми робимо все, щоб вони це відчували", – заявив він.