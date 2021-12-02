Правозахисникам розповіли, що з окупованих територій люди виїжджають переважно на територію Росії. Це через те, що багато хто з них є трудовими мігрантами.
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Мешканці ОРДЛО працюють в Росії та намагаються вивезти туди своїх рідних, оскільки бояться військових дій.
Які ще причини виїзду
Покидають домівки переважно мешканці населених пунктів біля лінії розмежування військового конфлікту. Ще однією причиною виїзду є невиплати заробітної плати на окупованій території.
Крім того, активно працює програма російських окупантів "Соотечественники", яка спрямована на освоєння віддалених районів Росії. Мовиться про Магадан, Нижній Тагіл, Воркуту тощо.
З ОРДЛО масово виїжджають місцеві мешканці, які бояться поновлення бойових дій
Протягом періоду загострення ситуації з можливим поновленням бойових дій та російської агресії співробітники Східної правозахисної групи проводили інтерв'ю з місцевими жителями та збирали інформацію.
Місцеві жителі виїжджають із ОРДЛО переважно на територію РФ, оскільки багато трудових мігрантів працюють у РФ і намагаються забрати із собою сім'ї, бо побоюються поновлення війни;
Виїжджають переважно мешканці населених пунктів близько розташованих до лінії розмежування військового конфлікту;
Також причини виїзду обумовлені продовженням невиплати заробітної плати на території ОРДЛО;
Також активно працює програма РФ "Соотечественники", яка спрямована на засідання віддалених районів РФ (Магадан, Нижній Тагіл, Воркута тощо).