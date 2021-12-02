Правозахисникам розповіли, що з окупованих територій люди виїжджають переважно на територію Росії. Це через те, що багато хто з них є трудовими мігрантами.

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Мешканці ОРДЛО працюють в Росії та намагаються вивезти туди своїх рідних, оскільки бояться військових дій.

Які ще причини виїзду

Покидають домівки переважно мешканці населених пунктів біля лінії розмежування військового конфлікту. Ще однією причиною виїзду є невиплати заробітної плати на окупованій території.

Крім того, активно працює програма російських окупантів "Соотечественники", яка спрямована на освоєння віддалених районів Росії. Мовиться про Магадан, Нижній Тагіл, Воркуту тощо.

Зверніть увагу! Понад рік Росія штучно блокує пропуск людей на підконтрольну Україні територію. Окупаційна влада виправдовується нібито карантинними обмеженнями. Повний текст публікації Східної правозахисної групи:

З ОРДЛО масово виїжджають місцеві мешканці, які бояться поновлення бойових дій