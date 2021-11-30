О других курьезных событиях, которые произошли в России по состоянию на 30 ноября – читайте далее.
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Русский язык в Африке
В университетах Центральноафриканской Республики станет обязательным для изучения русский язык. Об этом заявили после разговора Владимира Путина с президентом ЦАР Фостен-Аршанжем Туадером. Как знать, что наговорил президент России.
Камень-шпион
В России придумали камень, который следит за врагами. Конечно, Кремль снова говорит одну и ту же фразу: "Аналогов нет". Однако есть множество причин, чтобы усомниться в таком устройстве.
Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 30 ноября: смотрите видео