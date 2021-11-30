Про інші курйозні події, які відбулися в Росії станом на 30 листопада – читайте далі.
До теми Не купуватимуть "Супутник V": Угорщина відмовилась від китайських та російських вакцин
Розробники російської вакцини "Супутник V" заявили, що створять ще одну – проти штаму Омікрон. Звісно, чекати на винахід не варто. Там вже проговорились, що створюватимуть "диво" лише 10 днів.
Джерело:"Вєсті Кремля" на 24 каналі
Про інші курйозні події, які відбулися в Росії станом на 30 листопада – читайте далі.
До теми Не купуватимуть "Супутник V": Угорщина відмовилась від китайських та російських вакцин