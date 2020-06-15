В выпуске программы "Вести Кремля" за 15 июня – в России освятили храм Минобороны, на который потратили большую сумму денег. Несмотря на то, что храм построен в черно-зеленых цветах, в нем еще и сохраняют костюм Гитлера. Это значит, что поклоняются русские вовсе не Богу. Дмитрий Песков заявил, что работа пресс-секретаря президента приравнивается к работе сапера.

Также в выпуске "Вести Кремля" на канале 24: Певица Наталья Орейро хочет быть гражданкой РФ. Но зачем это Путину?