У випуску програми "Вєсті Кремля" за 15 червня – у Росії освятили храм Міноборони, на який витратили велику суму грошей. Попри те, що храм збудований у чорно-зелених кольорах, у ньому ще й зберігають костюм Гітлера. Це означає, що поклоняються росіяни зовсім не Богу. Дмитро Пєсков заявив, що робота прессекретаря президента прирівнюється до роботи сапера.

Також у випуску "Вєсті Кремля" на 24 каналі: Співачка Наталія Орейро хоче бути громадянкою РФ. Але навіщо це Путіну?