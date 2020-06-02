В выпуске программы "Вести Кремля" за 2 июня – накануне запуска "Crew Dragon" инженер Харламов запустил серию твитов, которые должны развенчать полную несостоятельность "Роскосмоса". Министр культуры РФ Владимир Мединский знает, что расизм, предвзятость или банальное превышение полномочий не является причиной протестов в США. Во всем виноват Джокер.

Также в выпуске "Вести Кремля" на 24 канале: Кадыров пожаловался в ООН на "администрацию" Дональда Трампа. Конституция наступает на ЛГБТ.