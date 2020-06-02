Вєсті Кремля: Рогозін став інженером Харламовим. У всьому винний Джокер
У випуску програми "Вєсті Кремля" за 2 червня – напередодні запуску "Crew Dragon" інженер Харламов запустив серію твітів, які мали б розвінчати повну нездалість "Роскосмосу". Міністр культури РФ Володимир Мединський знає, що расизм, упередженість або банальне перевищення повноважень не є причиною протестів у США. У всьому винний Джокер.
Також у випуску "Вєсті Кремля" на 24 каналі:
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