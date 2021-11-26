О других курьезных событиях, которые произошли в России по состоянию на 26 ноября – читайте дальше.
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Инфляция в России
Кремль призвал россиян не беспокоиться из-за инфляции и падения рубля. Кроме того, по словам российских экспертов, через год доллар будет стоить всего 67 рублей, а евро – 72 рубля.
Скандал с Хохловым
Российский тренер Дмитрий Хохлов подал в суд на Facebook из-за своей фамилии. Алгоритмы соцсетей расценивали его как оскорбление украинцев. Сообщения с упоминанием его фамилии автоматически блокируются.
Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 26 ноября: смотрите видео