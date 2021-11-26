Про інші курйозні події, які відбулися в Росії станом на 26 листопада – читайте далі.

До теми Латвійський аналог Netflix пропонує унікальну технологію з можливістю вибору власних телеканалів

Інфляція у Росії

Кремль закликав росіян не хвилюватись через інфляцію і падіння рубля. Крім того, за словами російських експертів, через рік долар коштуватиме всього 67 рублів, а євро – 72.

Скандал з Хохловим

Російський тренер Дмитро Хохлов подав у суд на Facebook через своє прізвище. Алгоритми соцмереж розцінювали його як образу українців. Дописи із згадкою його прізвища автоматично блокуються.

Більше випусків програми "Вєсті Кремля" можна переглянути за посиланням.

Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 26 листопада: дивіться відео