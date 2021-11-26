Про інші курйозні події, які відбулися в Росії станом на 26 листопада – читайте далі.

До теми Латвійський аналог Netflix пропонує унікальну технологію з можливістю вибору власних телеканалів

Інфляція у Росії

Кремль закликав росіян не хвилюватись через інфляцію і падіння рубля. Крім того, за словами російських експертів, через рік долар коштуватиме всього 67 рублів, а євро – 72.

Скандал з Хохловим

Російський тренер Дмитро Хохлов подав у суд на Facebook через своє прізвище. Алгоритми соцмереж розцінювали його як образу українців. Дописи із згадкою його прізвища автоматично блокуються.

Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 26 листопада: дивіться відео