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Цифровизация шваброидов

Владимир Путин "на волне цифрового успеха" заявил, что власти должны взять на себя ответственность за хранение критически важной информации. В частности, защищать не только человека, но и его виртуального двойника – аватары россиян в метавселенных.

Миллионер с Забайкалья

Заместитель губернатора Забайкалья Петр Попов рассказал, что заработал свой первый миллион рублей в 9 лет. По словам чиновника, тогда он уже занимался бизнесом – открыл пункт приема бутылок.

Бердидинью

Гурбангулы Бердымухамедов дал мастер-класс, на котором продемонстрировал свои "невероятные" футбольные навыки. Что пас, что удар – просто вершина техники.

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