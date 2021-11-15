Про інші курйозні події, які відбулися в Росії станом на 15 листопада – читайте далі.

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Цифровізація шваброїдів

Володимир Путін "на хвилі цирового успіху" заявив, що влада має взяти на себе відповідальність за зберігання критично важливої інформації. Зокрема, захищати не тільки людину, а й її віртуального двійника – аватари росіян у метавсесвітах.

Мільйонер із Забайкалля

Заступник губернатора Забайкалля Петро Попов розповів, що заробив свій перший мільйон рублів у 9 років. За словами чиновника, тоді він вже займався бізнесом – відкрив пункт приймання пляшок.

Бердидінью

Гурбангули Бердимухамедов дав майстер-клас, на якому продемонстрував свої "неймовірні" футбольні навички. Що пас, що удар – просто вершина техніки.

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Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 15 листопада: дивіться відео