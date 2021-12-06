О других курьезных событиях, которые произошли в России по состоянию на 6 декабря – читайте далее.

Обратите внимание Вести Кремля: Путин вновь отметился историческими "навыками"

РПЦ стала "защитницей" природы

В Русской православной церкви выступили за запрет охоты как развлечения. Вероятнее всего, связано это с тем, что Кремль выделит 1 триллион рублей на решение экологических проблем – поэтому у патриарха Кирилла "почувствовали запах" обещанных денег Путина.

В России предлагают платить палачам больше

Владимиру Путину предложат повысить зарплаты в федеральной службе исполнения наказаний России для борьбы с пытками в колониях. То есть российские "правозащитники" предлагают платить палачам больше, чтобы те перестали бить людей.

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Медведев принял в ряды "Единой России" боевиков

В Кремле до сих пор не признают оккупантов на Донбассе своими наемниками. Однако это не помешало председателю партии путинской "Единой России" Дмитрию Медведеву вручить партбилеты главам боевиков Донетчины и Луганщины.

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Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 6 декабря: смотрите видео