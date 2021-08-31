О других курьезных событиях, которые произошли в России за 31 августа – узнавайте в программе.
Интересно Вести Кремля. Сливки Россия и Северная Корея решили бороться с людьми, которые много едят
Пресс-секретарь Навального в "особых" условиях
Спикеру Алексея Навального Кире Ярмыш запретили выезжать за пределы Москвы без согласия специального госучреждения. Кроме того, ей нельзя посещать места проведения массовых мероприятий, а также необходимо сообщать органам об изменении постоянного места жительства.
Российские школы заработают по-новому
В России с 1 сентября в школах заработает 2,5 тысячи "советников по воспитанию". Особое внимание будет уделяться молодежи, которую когда-либо задерживали на несанкционированных акциях. Владимир Путин убежден, что нужно также учитывать особенности каждого региона России.
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