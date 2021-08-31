Про інші курйозні події, що трапились у Росії за 31 серпня – дізнавайтесь у програмі.
Цікаво Вєсті Кремля. Слівкі: Росія та Північна Корея вирішили боротись з людьми, які багато їдять
Речниця Навального в "особливих" умовах
Речниці Олексія Навального Кіри Ярмиш заборонили виїжджати за межі Москви без згоди спеціальної держустанови. Крім того, їй не можна відвідувати місця проведення масових заходів, а також необхідно повідомляти органам про зміну постійного місця проживання.
Російські школи запрацюють по-новому
У Росії з 1 вересня у школах запрацює 2,5 тисячі "радників по вихованню". Особливу увагу приділятимуть молоді, яку коли-небудь затримували на несанкціонованих акціях. Володимир Путін переконаний, що потрібно також зважати на особливості кожного регіону Росії.
Дивіться повний випуск "Вєсті Кремля" за 31 серпня: відео