Якими ще подіями відзначилися Росія протягом тижня – в програмі.

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Поклонська стане послом

Депутатка Держдуми Наталія Поклонська стане послом Росії на Островах Зеленого Мису. У ЗМІ повідомляли, що через поведінку і екстравагантні заяви Поклонську не хотіли бачити в Думі наступного скликання.

Пропагандист йде у Держдуму

Пропагандист Євгеній Попов балотується у Держдуму. Він представляє президентську партію "Єдина Росія". Однак людей здивував той факт, що він з незрозумілих причин став членом організації людей з інвалідністю.

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Танковий балет на полігоні

У Росії поставили балет "Лебедине озеро" просто на полігоні. Військові використали для цього білоруські танки під час навчань. Також залучили і професійну балерину. Вона з білоруським танкістом станцювала на даху танка.

Вчителька проти "Наша Russia"

Російська вчителька Жанна Торхова поскаржилася президенту Володимиру Путіну на образ педагога в шоу "Наша Russia". Вона сказала, що потрібно правильно висвітлювати роботу вчителів в ЗМІ. Вимагає, щоб образи вчителів були позитивними.

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Дивіться підсумковий випуск "Вєсті Кремля. Слівкі" за 28 серпня: відео