О других курьезных событиях, которые произошли в России на 16 ноября – читайте дальше.

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Духи с запахом истребителя

Новая "очень нужная" затея россиян – духи с запахом истребителя Checkmate. Ростех гордится изделием, потому что в этих духах есть якобы запахи стекла, натуральной кожи и металлов.

Очередной приказ Путина

Владимир Путин поручил облегчить доступ товаров из самопровозглашенных республик на российский рынок. Товары из этих регионов Кремль решил допустить в госзакупки. Что выдумает президент России дальше – можно только догадываться.

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