Про інші курйозні події, які відбулися в Росії станом на 16 листопада – читайте далі.

До теми Тіпічний русскій мір: Російський спецназ зґвалтував солдата шваброю

Парфуми із запахом винищувача

Нова "дуже потрібна" витівка росіян – парфуми із запахом винищувача Checkmate. Ростех пишається виробом, бо у цих парфумах є нібито запахи скла, натуральної шкіри та металів.

Черговий наказ Путіна

Володимир Путін доручив полегшити доступ товарів із самопроголошених республік на російський ринок. Товари з цих регіонів Кремль вирішив допустити до держзакупівель. Що видумає президент Росії далі – можна лише здогадуватись.

Більше випусків програми "Вєсті Кремля" можна переглянути за посиланням.

Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 16 листопада: дивіться відео