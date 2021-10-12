Какие еще курьезные события произошли в России по состоянию на 12 октября – узнайте в программе.
Обратите внимание Вести Кремля: Киселев – сказочник детского политического канала
"Современный" двигатель россиян
У россиян появилась очередная причина выпить – на Урале провели испытания двигателя для многократной ракеты-носителя. Однако современность соответствующей разработки сомнительна.
Милонов может попасть в российский комитет по вопросам семьи
В Госдуме подготовили кандидатуры на должности заместителей председателей комитетов. Скандального Виталия Милонова выдвинули в качестве кандидата на должность заместителя председателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей.
Лукашенко вспомнил бутерброд
Самопровозглашенный президент Белоруссии Александр Лукашенко поделился воспоминаниями о бутерброде. Лукашенко вспомнил как ел бутерброд, валявшийся в грязи.
Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 12 октября: смотрите видео