Які ще курйозні події сталися в Росії станом на 12 жовтня – дізнайтесь у програмі.

Зверніть увагу Вєсті Кремля: Кисельов – казкар дитячого політичного каналу

"Сучасний" двигун росіян

У росіян з'явилась чергова причина випити – на Уралі провели випробування двигуна для багаторазової ракети-носія. Проте сучасність відповідної розробки сумнівна.

Мілонов може потрапити в російський комітет з питані сім'ї

У Держдумі підготували кандидатури на посади заступників голів комітетів. Скандального Віталія Мілонова висунули як кандидата на посаду заступника голови комітету з питань сім'ї, жінок і дітей.

Лукашенко пригадав бутерброд

Самопроголошений президент Білорусії Олександр Лукашенко поділився спогадами про бутерброд. Лукашенко пригадав як їв бутерброд, що валявся в багнюці.

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Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 12 жовтня: дивіться відео