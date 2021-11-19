О других курьезных событиях, которые произошли в России по состоянию на 19 ноября – читайте далее.

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Запрещенные белорусские цвета

В Беларуси оштрафовали девушку почти на 1000 долларов за бело-красные волосы. Также бывали случаи, когда задерживают людей за брошь, цветы на могиле и коробку от телевизора, которые тоже были в бело-красных цветах.

Мигранты-строители в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что почему-то хочет видеть меньше мигрантов во время строительства в городе. Мол, стоит больше поощрять самих россиян для того, чтобы видеть людей "другого качества".

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Новый курорт со старым названием

Появилась информация, что кроме Сочи и оккупированного Крыма, россияне захотели новые курорты. Министр развития Дальнего Востока Алексей Чекунков заявил, что скоро начнут строить новый город-курорт под названием Спутник.

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