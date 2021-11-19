Про інші курйозні події, які відбулися в Росії станом на 19 листопада – читайте далі.

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Заборонені білоруські кольори

У Білорусі оштрафували дівчину майже на 1000 доларів за біло-червоне волосся. Також бували випадки, як затримують людей за брошку, квіти на могилі та коробку від телевізора, які теж були у біло-червоних кольорах.

Мігранти-будівельники у Москві

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що чомусь хоче бачити менше мігрантів під час будівництва у місті. Мовляв, варто більше заохочувати самих росіян для того, щоб бачити людей "іншої якості".

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Новий курорт зі старою назвою

З'явилась інформація, що, окрім Сочі й окупованого Криму, росіяни захотіли нові курорти. Міністр розвитку Далекого Сходу Олексій Чекунков заявив, що скоро почнуть будувати нове місто-курорт під назвою Супутник.

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Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 19 листопада: дивіться відео