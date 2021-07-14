Подробнее о других курьезных событиях, которые произошли в России по состоянию на среду, 14 июля – в программе.
К теме Вести Кремля: Путин нашел себе жертву для возвеличивания
Россия обогнала Францию по количеству заболевших COVID-19
Опубликовали мировой отчет по количеству заболевших коронавирусом – Россия вышла на четвертое место. Россияне обогнали Францию, в которой зафиксировано 5,7 миллиона случаев поражений, ведь у них "на балансе" – 5,8.
"Друзья" России обсудили нарушения прав человека
Беларусь, Россия, Китай и Венесуэла обсудили "нарушения прав человека на Западе". Однако учитывая ситуацию в Беларуси вокруг самопровозглашенного президента Александр Лукашенко и скандалы вокруг режима Владимира Путина – соответствующее событие имеет странный вид.
Якутия против Леонардо Ди Каприо
Голливудский актер Леонардо Ди Каприо пообещал активистке из Якутии поспособствовать решению проблемы по лесным пожарам в регионе. Однако власти Якутии от помощи мировой знаменитости решили отказаться.
Выпуск программы "Вести Кремля" за 14 июля 2021 года: смотрите видео