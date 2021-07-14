Детальніше про інші курйозні події, які відбулись у Росії станом на середу, 14 липня – у програмі.

До теми Вєсті Кремля: Путін знайшов собі жертву для возвеличення

Росія обігнала Францію за кількістю хворих на COVID-19

Опублікували світовий звіт щодо кількості хворих на коронавірус – Росія вийшла не четверте місце. Обігнали росіяни Францію, в якої зафіксовано 5,7 мільйона випадків уражень, адже у них "на балансі" – 5,8.

"Друзі" Росії обговорили порушення прав людини

Білорусь, Росія, Китай та Венесуела обговорили "порушення прав людини на Заході". Проте зважаючи на ситуацію в Білорусі довкола самопроголошеного президента Олександр Лукашенка та скандали довкола режиму Володимира Путіна – відповідна подія має дивний вигляд.

Якутія проти Леонардо Ді Капріо

Голлівудський актор Леонардо Ді Капріо пообіцяв активістці з Якутії посприяти розв'язанню проблеми щодо лісових пожеж в регіоні. Проте влада Якутії від допомоги світової знаменитості вирішила відмовитись.

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Випуск програми "Вєсті Кремля" за 14 липня 2021 року: дивіться відео