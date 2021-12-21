О других курьезных событиях, которые произошли в России на 21 декабря – читайте дальше.
За день до старта Youtube заблокировал еще один канал российских пропагандистов из Russia Today
Россиян будут хоронить в братских могилах
В России был введен стандарт "срочного захоронения трупов в мирное и военное время". Российское министерство чрезвычайных ситуаций обнародовало инструкции по подготовке братских могил и захоронению облученных тел.
Экономические схемы Путина
Владимир Путин предложил Аргентине отказаться от доллара и заменить его рублем и песо. В то же время, саму Россию могут полностью отключить от международной межбанковской системы SWIFT, если она нападет на Украину.
Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 21 декабря: смотрите видео