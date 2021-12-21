Про інші курйозні події, які відбулися в Росії станом на 21 грудня – читайте далі.

До теми За день до старту: Youtube заблокував ще один канал російських пропагандистів з Russia Today

Росіян ховатимуть у братніх могилах

У Росії запровадили стандарт "термінового захоронення трупів у мирний та воєнний час". Російське міністерство надзвичайних ситуацій оприлюднило інструкції з підготовки братніх могил та поховання опромінених тіл.

Економічні схеми Путіна

Володимир Путін запропонував Аргентині відмовитися від долара та замінити його на рублі та песо. Водночас саму Росію можуть повністю відключити від міжнародної міжбанківської системи SWIFT, якщо вона нападе на Україну.

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Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 21 грудня: дивіться відео