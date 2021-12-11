Какими курьезными событиями запомнилась неделя в России – узнайте в программе.

Обратите внимание Вести Кремля. Сливки: Навальный решил поднять вопрос о феминитивах

Россия считала бедных

В России решили посчитать граждан, живущих за чертой бедности. Проводить подсчет взялись по новому критерию. В результате оказалось, что их количество уменьшилось на 2,8 миллиона человек. Однако настоящая причина таких цифр может быть в другом.

У патриарха Кирилла "почувствовали запах" денег Путина

В Русской православной церкви выступили за запрет охоты как развлечения. Это может быть связано с тем, что Кремль выделит 1 триллион рублей на решение экологических проблем. Возможно, у патриарха Кирилла "почувствовали запах" обещанных денег президента России.

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3 миллиона Навального

Соратники осужденного оппозиционера Алексея Навального предложили денежное вознаграждение за помощь в расследовании его отравления в Томске. За видеозаписи из гостиницы, сделанные в день отравления, предлагают 3 миллиона рублей. Однако выходит, что все деньги может получить Владимир Путин.

В России засудили тиктокера

Тиктокер, который на митинге в Москве забросил снежками автомобиль ФСБ, получил 2 года и 8 месяцев колонии. Спикер Владимира Путина Дмитрий Песков вообще заявил, мол, мужчине выбило глаз – это оказалось неправдой.

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Итоговый выпуск программы "Вести Кремля. Сливки": смотрите видео