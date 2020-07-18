В выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 18 июля – в Белоруссии кроме меда от COVID-19 может лечить и вода из "Голубой криницы". Схимонах Сергий Романов пообещал начать "полномасштабную духовную войну", если Путин не передаст ему полномочия.

Также в программе "Вести Кремля. Сливки" на 24 канале: Маска Трампа. Лукашенко и мед против COVID-19. Бритва Вована. Шерлок бы плакал. Виртуальные чемпионы. Реклама на крови. Палка Рамзана. Смотрите видео "Вести Кремля. Сливки" за 18 июля 2020