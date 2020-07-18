Вести Кремля. Сливки: Голубая водица от Лукашенко. Кровавый батюшка против Путина
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В выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 18 июля – в Белоруссии кроме меда от COVID-19 может лечить и вода из "Голубой криницы". Схимонах Сергий Романов пообещал начать "полномасштабную духовную войну", если Путин не передаст ему полномочия.
Также в программе "Вести Кремля. Сливки" на 24 канале:
Маска Трампа.
Лукашенко и мед против COVID-19.
Бритва Вована.
Шерлок бы плакал.
Виртуальные чемпионы.
Реклама на крови.
Палка Рамзана.
Смотрите видео "Вести Кремля. Сливки" за 18 июля 2020