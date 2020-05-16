Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
more
КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
Прямая трансляция на
Последние выпуски
КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

Вести Кремля. Сливки: К Путину подкрадывается COVID-19. Собянин наживается на москвичах

- Читати новину українською
Вести Кремля
Вести Кремля / 24 канал

В итоговом выпуске "Вести Кремля. Сливки" за 15 мая – за последний месяц короночку примеряли многие из окружения Путина. Потому сейчас даже самым большим скептикам становится понятно, что до финального босса осталось просто рукой подать.

Также у выпуске "Вести Кремля. Сливки" на 24 канале:

Лукашенко решил сыграть по сценарию США.

Единственный островкок безопасности в мире.

Russia Today решили усилить австрийским штыком.

Призрак нацизма выбрал новую жертву.

Что волнует родителей будущих российских офицеров.

Путина замаскируют под Сталина.

Праздник со слезами на гвоздях.

 

Автор: Юрий Гаврищак
Теги: Москва Новости России Владимир Путин Вести Кремля
Комментарии
powered by lun.ua
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Прихвостни Коломойского выбрали новую жертву: все об атаках на министра Криклия
сегодня , 17:32 Прихвостни Коломойского выбрали новую жертву: все об атаках на министра Криклия
Сергій Лещенко
Стресс не убивает: как его воспринимать с пользой
сегодня , 12:00 Стресс не убивает: как его воспринимать с пользой
Наталія Кадя
Россия понимает только силу: Витренко обратился к Зеленскому и дал прогнозы по "Нафтогазу"
сегодня , 10:15 Россия понимает только силу: Витренко обратился к Зеленскому и дал прогнозы по "Нафтогазу"
Олена Трибушна