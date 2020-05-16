Вести Кремля. Сливки: К Путину подкрадывается COVID-19. Собянин наживается на москвичах

В итоговом выпуске "Вести Кремля. Сливки" за 15 мая – за последний месяц короночку примеряли многие из окружения Путина. Потому сейчас даже самым большим скептикам становится понятно, что до финального босса осталось просто рукой подать.

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