Вести Кремля. Сливки: К Путину подкрадывается COVID-19. Собянин наживается на москвичах
В итоговом выпуске "Вести Кремля. Сливки" за 15 мая – за последний месяц короночку примеряли многие из окружения Путина. Потому сейчас даже самым большим скептикам становится понятно, что до финального босса осталось просто рукой подать.
Также у выпуске "Вести Кремля. Сливки" на 24 канале:
Лукашенко решил сыграть по сценарию США.
Единственный островкок безопасности в мире.
Russia Today решили усилить австрийским штыком.
Призрак нацизма выбрал новую жертву.
Что волнует родителей будущих российских офицеров.
Путина замаскируют под Сталина.
Праздник со слезами на гвоздях.
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