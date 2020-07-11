Вести Кремля. Сливки: Ковидушка у неверующего президента. Новые правила в рунете
В выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 11 июля – президент Бразилии Жаир Болсонару заразился коронавирусом. Ранее он публично отрицал серьезность угрозы COVID-19 для страны. Госдума приняла в первом чтении законопроект, приравнивающий оскорбления в интернете к публичным.
Также в программе "Вести Кремля. Сливки" на 24 канале:
Соединенные штаты ваканды.
Обнуленные правила.
Супер-дупер оружие.
Российский православный центробанк.