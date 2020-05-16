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Вести Кремля. Сливки: Масштабный заговор в России. Кого боится Путин

Вести Кремля - Читати новину українською

В итоговом выпуске "Вести Кремля. Сливки" за 15 мая – очередной масштабный заговор в запоребрике сможет вынести главу Москвы Сергея Собянина на вершину мира. Потому что с его программой медицинских исследований онлайн не все так просто. Несколько десятков спецназовцев на этой неделе задерживали одного человека. Он не террорист, просто называет себя шаманом и обещает выгнать Путина из России.

Также у выпуске "Вести Кремля. Сливки" на 24 канале:

Настоящая национальная идея России.

Смертельный гумконвой Кремля.

КГБшники угощают сладостями.

Антидепрессивная терапия в РФ.

Российские ученые открыли сенсационную тайну.

Пей – маршалом станешь.

Автор: Юрий Гаврищак
Теги: Новости России Владимир Путин Москва Вести Кремля
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